’Jennifer Lopez vastberaden om relatie met Ben Affleck te laten slagen’

„Hij had zijn arm om haar heen geslagen en zij leunde steeds tegen hem aan. Ze leken ontzettend op hun gemak bij elkaar en zagen er heel gelukkig uit. Ben paste ook prima bij het gezelschap van Jennifers vrienden, ze hadden een hele gezellige avond met z’n allen”, aldus een bron, die ook zag dat ’Bennifer’ hand in hand wegliepen na afloop.

Volgens de bron is Jennifer gek op Ben. „Hij overlaadt haar met liefde en is heel grappig en charmant, iets wat zij heel aantrekkelijk aan hem vindt. Hij is echt een mannelijke man en komt sterk over, iets wat ze nodig heeft en graag in haar partner ziet. Ze ziet een toekomst met hem en is vastberaden om hun relatie dit keer wel te laten slagen.”

Zowel Jen als Ben hebben kinderen uit vorige huwelijken, waardoor de twee hun tijd samen echt moeten plannen. „Ze zijn er heel bewust mee bezig en zorgen ervoor dat hun kinderen altijd op de eerste plek komen. Dat zij dan heen en weer moeten vliegen om elkaar ergens te zien, nemen ze voor lief.”