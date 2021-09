Piers Morgan krijgt nieuwe tv-show én eigen column

Het programma zal elke werkdag in de avond worden uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. Over de inhoud van de tv-show is nog niet veel bekend.

Ook krijgt Morgan een tweewekelijkse column voor de Amerikaanse krant New York Post en de Britse tabloid The Sun.

Meghan

Morgan presenteerde sinds 2014 het ochtendprogramma Good Morning Britain. In maart stapte Morgan op bij de show, nadat hij werd bekritiseerd door een medepresentator vanwege zijn opmerkingen over Meghan Markle.

Geen woord geloofde Morgan van de depressie, zelfmoordneigingen, gebrek aan steun van het koninklijk paleis en alle andere zaken die Meghan tijdens een interview vertelde aan Oprah Winfrey. Hierop kreeg hij veel kritiek van het Britse publiek. Maar liefst 57.000 klachten werden ingediend bij Ofcom, de Britse mediawaakhond. Ook Meghan diende een klacht in.