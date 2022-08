Deze BN’ers vervangen Danny de Munk in tv-show I Can See Your Voice

Danny de Munk Ⓒ ANP/HH

Wolter Kroes, Trijntje Oosterhuis en Jamai Loman komen langs als wisselende panelleden in het vierde seizoen de muzikale spelshow I Can See Your Voice, die 31 augustus van start gaat. Eerder werd al bekend dat Danny de Munk, die al sinds het tweede seizoen een vaste rol als panellid had, niet zou terugkeren in het nieuwe seizoen.