Johan Vlemmix breekt elleboog door ongeluk met klok

De 64-jarige Brabander was in Zeewolde als presentator van Fiets ’m d’r in, een programma van Omroep Flevoland. Vlemmix stond klaar met een startpistool toen de metalen klok op zijn arm viel. „lk denk dat hij zo’n zestig kilo woog”, zegt Vlemmix tegen Omroep Brabant.

Ondanks het ongeluk maakte hij zijn werk wel af, met een mitella om. „Die mensen stonden hier allemaal klaar om te beginnen, dus ik wilde ze niet teleurstellen”, vertelt Vlemmix. En, zo nuchter als hij is, laat hij zaterdagavond desgevraagd aan De Telegraaf weten: „Gelukkig links, rechts heb ik nog.”

Recent had Vlemmix ook al last van zijn knie, nadat hij van een container was gevallen. Daardoor moest hij dit jaar de Nijmeegse Vierdaagse aan zich voorbij laten gaan.