Detectives die dood prinses Diana onderzochten spreken in docu

De serie Investigating Diana: Death In Paris, die vanaf 21 augustus te zien is, gaat specifiek over het ongeluk en de nasleep daarvan. „We hopen dat zij een einde zal maken aan alle complottheorieën”, zegt uitvoerend producent Henry Singer over zijn serie.

Het is niet de enige documentaire die 25 jaar na de dood van Diana uitkomt. Komend weekend verschijnt al de film The Princess op streamingdienst HBO Max.

De ex-vrouw van prins Charles kwam op 31 augustus 1997 op 36-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk toen ze werd achtervolgd door de paparazzi.