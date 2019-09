De Niro: Rourke liegt over rol in The Irishman

In een interview op de Italiaanse televisie zei Rourke eerder deze week dat hij blut was en op zoek naar werk toen Martin Scorsese hem benaderde om eens te komen praten over een rol in zijn nieuwe film The Irishman.

Volgens de 67-jarige acteur ging De Niro echter voor die plannen liggen, omdat de twee al jarenlang met elkaar overhoop liggen. Rourke beweerde in het interview dat degene die over de casting ging, zijn agent heeft verteld dat De Niro weigerde met hem te werken.

Première

De casting director van de film en de producenten beweren nu anders. De zegsman van De Niro gaf woensdag een statement af, waarin staat: „Volgens de producenten van The Irishman en de casting director is Mickey Rourke nooit gevraagd voor The Irishman, noch is er ooit aan hem gedacht of is hij ooit ter sprake of in aanmerking gekomen voor de film.”

The Irishman gaat eind van de maand in première op het filmfestival van New York. De Netflix-productie zal in de VS kort in de bioscoop te zien zijn, voordat de streamingservice de film eind november opneemt in het aanbod. Naast De Niro zijn ook Al Pacino, Joe Pesci en Harvey Keitel te zien in de film.