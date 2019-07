Sonja Silva walgt niet meer van zichzelf

„Als ik aangekleed ben, ben ik blij met wat ik zie”, zegt Sonja in Trouw. „In bikini blijf ik onzeker, maar hoe vaak loop je nou in bikini? Mijn man en mijn zoon zien me wel eens naakt door het huis lopen, ik weet dat ze me prachtig vinden. Pyke is op mij gevallen toen ik heel dik was, bij hem voel ik me zeker. Maar sta ik in m’n nakie voor de spiegel... Het verschil is: vroeger walgde ik van mezelf als ik in de spiegel keek, en nu kijk ik en denk ik: mwah, het kan ermee door.”

„Als je afvalt is het niet zo dat alles wat is uitgerekt weer netjes terugplooit”, aldus de inmiddels 42-jarige Sonja. „De huid op je bovenbenen, je armen en je buik, het gaat allemaal slap hangen. Ik heb een ingreep aan mijn dijbenen laten doen, om het weer strak te krijgen, maar dat werkte voor geen meter. Na een half jaar hing alles weer en dan heb je dus wat je had, met een litteken erbij, dat raad ik echt niemand aan.”

Sonja heeft wel eens gedacht aan een buikwandcorrectie, maar zag daar uiteindelijk van af. „Als je dan die ’na’-foto’s ziet, dat ziet er vaak best raar uit. Zo’n heel strak buikje, de navel op een gekke plek. Moet je dat willen? Of moet je op een gegeven moment zeggen: het is goed zo? Voor mij is het goed zo.”