Nipsey Hussle herdacht bij BET Awards

Veel artiesten stonden op de loper stil bij het overlijden van de rapper, die eind maart werd doodgeschoten voor zijn winkel Marathon Clothing in de wijk Crenshaw in Los Angeles. Zo droeg YG een jack met de afbeelding van 'Nip', met daarboven de tekst 'The Marathon Continues', een uitspraak die ook veel te horen was tijdens de rouwstoet en herdenking van de rapper in Los Angeles in april.

De baas van BET verklaarde zondag tegenover Variety dat de zender de rapper vooral wilde eren om wat hij heeft betekend voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap. De BET Awards worden uitgereikt in twintig categorieën en zijn volgens de zender 'een viering van de zwarte cultuur'.