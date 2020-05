Frans en Mariska Bauer staan stil bij onvergetelijke huwelijksdag

Bij een foto van de heuglijke dag destijds waarop ze elkaar kussen, schrijft de zanger: „Vandaag 12 jaar getrouwd. Het was een dag om nooit te vergeten.” Ook Mariska deelt de foto van de dag die zij één van de mooiste van haar leven noemt. Ze gaven elkaar die dag in de basiliek van Oudenbosch hun ja-woord, waarvan zoons Christiaan, Jan en Frans destijds getuige waren. Een jaar later werd zoon Lucas geboren.

Frans (46) en Mariska (44) waren elkaars jeugdliefde en zijn dan ook al bijna dertig jaar samen.

Ondertussen lijkt ook oudste zoon Christiaan het geluk in de liefde te hebben gevonden, bij Rotterdamse skilerares Frauke.