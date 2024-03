Jehovah - van God los geeft schokkend inkijkje in wereld van Jehovah’s Getuigen

„Wie zich niet aan de regels houdt of zelf uit het geloof wil stappen is onder invloed van Satan en wordt uitgestoten uit de gemeente”, schrijft radiodj Igmar Felicia op zijn Instagram. Hij is een van de ex-Jehovah’s Getuigen die aan het woord komt in de schokkende driedelige Videolandserie Jehovah - van God los.

Emily werd uitgesloten omdat ze rookte en een vriend had buiten Jehovah's Getuigen.