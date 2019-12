’Job Gosschalk moet publiekelijk fout gedrag verwerpen’

De enige concrete aanklacht tegen Gosschalk werd ingetrokken na een mediation-traject. Advocaat Gerard Spong stelde vrijdag dat de voormalig castingdirector en producent overweegt zijn oude werk weer op te pakken.

„Het is een ingewikkelde kwestie”, legt Toekook uit. „Juridisch gezien zijn er geen bewezen strafbare feiten gepleegd. Maar er is wel heel duidelijk sprake van een integriteitsprobleem. Er is in de filmsector nog steeds een groep mensen die Job steunt en vertrouwt, en dan hebben we het niet over de minste. Maar er is ook een hele grote groep die dat niet doet en die het geen goed idee vindt als Job weer in welke vorm dan ook in de filmsector gaat werken. Hij heeft zelf ook erkend dat hij over grenzen heengegaan is.”

Verwerpelijk

De NBF praat momenteel met de overheid over een actieplan aanpak machtsmisbruik in de cultuursector. „Een veilige werkomgeving op een filmset is voor ons absolute prioriteit”, beklemtoont Toekook. „Als Job daadwerkelijk wil terugkeren in onze branche, moet hij heel duidelijk maken dat hij dit serieus neemt en niet weer in zijn oude gewoonten vervalt.”

Toekook snapt deels dat Gosschalk heeft gezwegen toen de zaak nog bij het Openbaar Ministerie lag. „Maar laat hem nu vooral naar buiten treden en publiekelijk zeggen: ik heb nagedacht en vind mijn oude gedrag verwerpelijk. Laat hem in het openbaar zijn gedachten over dit omstreden dossier delen. Het zou ook goed zijn als mensen in zijn omgeving zeggen: ja, wij beloven hem er op aan te spreken als hij weer de fout in dreigt te gaan.”

De Dutch Casting Society (DCS) stelde vrijdag al het ’een slecht idee’ te vinden als Job Gosschalk zijn oude werkzaamheden in de filmsector weer zou oppakken. De DCS werd opgericht nadat Job Gosschalk zijn seksueel wangedrag erkende, om een platform te creëren dat er aan bij kan dragen dat dit soort excessen voortaan niet meer plaatsvinden in de Nederlandse filmwereld.

More Theater, het oude productiehuis van Gosschalk, liet weten geen plannen te hebben voor nieuwe voorstellingen met de omstreden regisseur. Ook BnnVara meldde niet voornemens te zijn een nieuw seizoen van Jeuk te gaan maken, de serie die Gosschalk regisseerde toen hij zijn seksueel wangedrag erkende.