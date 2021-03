Bevestigd: Khloé Kardashian en Tristan Thompson weer bij elkaar

„Degenen die voor elkaar zijn voorbestemd, zijn degenen die alles overwinnen en er sterker uitkomen”, schrijft de 36-jarige Khloé op Instagran bij een serie foto’s van het verjaardagsfeestje.

Daarop staat ook hun dochtertje True. „Bedankt voor de vader die je bent en voor de beste vriend die je voor mij bent. Wij kunnen samen helemaal niets doen en toch voelt dat als alles.”

De zus van Kim Kardashian feliciteert Tristan vervolgens met zijn verjaardag. „Ik kan niet wachten op alle herinneringen die gaan komen. Nu wordt het leven pas echt mooi.”

De hereniging volgt na verschillende speculaties over de herstelde relatie van Khloé en Tristan. De twee zouden elkaar weer hebben gevonden toen ze afgelopen jaar samen in quarantaine gingen.

Vreemdgaan

Het glamourkoppel was eerder bij elkaar van 2016 tot 2019. In april 2018 werd dochter True geboren. Hun relatie strandde toen bleek dat Tristan was vreemdgegaan met de beste vriendin van Kylie Jenner, de beroemde halfzus van Khloé.