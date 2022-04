Festival Best Kept Secret maakt ’meest gevarieerde programma óóit’ bekend

Ook de komst van Carista, Cero Ismael, Meskerem Kees en Future Husband werd bevestigd. Verder maakte de organisatie bekend dat Soulwax niet zal optreden en dat de gebroeders Dewaele als 2Manydj’s als vervanging komen. De headliners, waaronder The Strokes, Alt-J, Jamie XX en Nick Cave & The Bad Seeds, werden eerder al aangekondigd.

Festivaldirecteur Maurits Westerik, die sinds zijn aanstelling in juli 2019 tot twee keer toe moest toekijken hoe het festival niet kon doorgaan vanwege de coronapandemie, is enthousiast over de uiteindelijke programmering: „We hebben er lang op gewacht en het gaat nu eindelijk gebeuren! Deze editie van Best Kept Secret heeft misschien wel het meest gevarieerde programma óóit. Het belooft dan ook de ideale buitenplek te worden waar ruimte is voor alle muziek-, food-, kunst- en cultuurliefhebbers.”

Best Kept Secret vindt plaats van 10 tot en met 12 juni in het Noord-Brabantse Hilvarenbeek. Tickets voor het festival zijn nog steeds te koop.