Lady Gaga kiest voor Nikkie de Jager

De zangeres lanceerde dit najaar haar eigen make-up, en de Brabantse influencer ging aan de slag met producten uit die lijn. Ondertussen bespreken de twee in het filmpje onder meer de toekomstplannen van Lady Gaga.

„Muziek, muziek”, antwoordt de Amerikaanse op de vraag wat ze van plan is in de komende tien jaar. „Ik ga voorlopig niet met pensioen, ik wil nog allerlei soorten muziek maken. Ik wil meer films maken, ik wil baby’s en ik wil van Haus Laboratories het make-upbedrijf van mijn dromen maken.”

In de video van bijna een half uur vertelt Gaga ook dat ze op het kanaal NikkieTutorials haar eerste make-up tutorial ooit keek. „Ik was me aan het verdiepen in de make-upwereld en hoe die geïntegreerd is in social media, en het eerste dat ik keek, waren jouw filmpjes.”

De influencer en de zangeres hadden woensdagnacht op social media nog even contact over de video die ze samen maakten. NikkieTutorials deelde daar het filmpje waarin ze de make-up van de ster doet, waarop Gaga antwoordde: „Ik zie er zo goed uit, ik weet niet wat ik met mezelf aanmoet.”