Bono: ’Ik heb een halfbroer waar ik jarenlang niets van wist’

De Ierse zanger, die eigenlijk Paul David Hewson heet, ontdekte in 2000 dat hij een halfbroer had, vertelt hij bij het programma op BBC Radio 4. Maar hij heeft er „vrede mee”, vertelt hij in het gesprek.

Zijn moeder, die in 1974, overleed, wist niet dat haar man een kind had met een andere vrouw. Het werd allemaal geheim gehouden, meldde Bono aan de BBC. Toen hij ontdekte dat hij naast zijn broer Norman nog een halfbroer had, sprak hij nog met zijn vader voordat die in 2001 overleed. „Ik vroeg hem of hij van mijn moeder hield, en hij zei ’ja’. En ik vroeg hoe dit kon gebeuren. En toen zei hij: ’Het kan’. En dat hij probeerde het goed te maken.”

Bono is van plan om later dit jaar een autobiografie uit te brengen.