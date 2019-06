Geen Stephen Curry in LeBron’s Space Jam 2

„Ik weet zeker dat LeBron en Ryan Coogler (regisseur, red.) geweldige dingen gaan doen. Het wordt fantastisch”, aldus Curry, die daarna uitlegt waarom hij zelf niet meedoet aan het project. „Het was de timing die ervoor zorgde dat ik me er niet aan kon verbinden. Ik ken Ryan erg goed, we hebben het er vaak over gehad.”

Space Jam 2 is het vervolg op de populaire film uit 1996. In de eerste Space Jam was de hoofdrol weggelegd voor Michael Jordan, de legendarische shooting guard van de Chicago Bulls. De basketballer werd ontvoerd naar de cartoonwereld van de Looney Tunes. Daar moest hij een speciale basketbalwedstrijd spelen om te voorkomen dat onder anderen Bugs Bunny, Daffy Duck en Tweety als slaven werden verkocht aan een monsterlijk ruimtepretpark.

In 2021 moet Space Jam 2 in première gaan.