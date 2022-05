Marc-Marie snauwt terug naar Eus: ’Slijmballetje met z’n dode ogen’

De mannen van Vandaag Inside zijn inmiddels weer een week op de buis en de eerste relletjes doen zich alweer voor. En deze keer was het niet Johan Derksen of René van der Gijp die geen blad voor de mond nam, maar Özcan Akyol. De presentator en opiniemaker beweerde dinsdag in de uitzending dat Marc-Marie Huijbregts „geen aardige jongen” is. En dat is de cabaretier nu ter ore gekomen.

„Deze week was ik ineens onderwerp bij VI aan tafel”, zegt Marc-Marie in zijn podcast waarin hij te horen is met Aaf Brandt Corstius. Cynisch: „Héérlijk, ja... Ik zeg altijd Eus, want ik weet niet hoe die echt heet. Hij heet... Öz-can Ak-yol. Schijnbaar denk hij dat ik heel onaardig ben, en zo. Ik vind het ook wel ontroerend en iets schattigs hebben dat hij zo aan het pruttelen is. Dat hij het daar allemaal heel moeilijk mee heeft.”

(Tekst gaat verder onder de podcast.)

Dode ogen

Marc-Marie werd in VI verweten ’bij iedere talkshow van RTL aan te schuiven’. „Eus zit zelf echt óveral. Die komt gewoon met de trein en hoeft vooraf niet te weten waar hij naartoe gaat, hij kómt gewoon als hij een kleine rekening mag schrijven. Die zit bij Hlf8, hij zit bij VI, hij zit bij Khalid & Sophie, bij Jinek, bij Beau. Hij zit gewoon o-ver-al. En dat is heel schattig, want dan zit hij zo te praten met zijn dode ogen.” Aaf: Daaraan kun je niet aflezen wat er gaande is van binnen.” Marc-Marie: „Ik denk ook dat er niet veel gaande is.” (...) Als je hem tegenkomt, is het altijd slijmballetje tingelingeling.”

Het relletje werd aangewakkerd toen Wilfred Genee zich aan tafel bij Vandaag Inside hardop afvroeg of Marc-Marie een geschikte gast zou kunnen zijn voor het programma. René van der Gijp: „Je ziet (bij RTL, red.) steeds vaker Marc-Marie zitten. Er heeft toch iemand binnen die redactie gezegd: ’Zet hem maar vier keer aan tafel, gezellig.” Johan Derksen voegt daaraan toe: „Weet je wat het leuke is, het is een heel aardige jongen. Maar ik heb nog nooit kunnen ontdekken wat hij kan. Hij kan niks en zit daar mee te piepen en af en toe heeft hij een leuk verhaaltje.”

Boekenbal

Dan slaat Eus toe: „Ik ben het niet met je eens. Hij is geen aardige jongen. Ik had in de aanloop naar het Boekenbal in een interview gezegd: ’Er lopen daar allemaal figuren rond van wie ik denk dat ze nooit een boek hebben geschreven. Maar ze zijn er wél.’ Als voorbeeld noemde ik Marc-Marie Huijbregts. En toen ik hem voor de eerste keer ontmoette bij De wereld draait door, kwam hij heel boos naar me toe en zei hij (Eus zet een piepstem op, red.): ’Ik heb wél een boek geschreven!’ Ik zei sorry en dat het aan mij was voorbijgegaan.”

Ondanks zijn tegenaanval beweert Marc-Marie – die net als Eus goed bevriend schijnt te zijn met Matthijs van Nieuwkerk – niet boos te zijn. „Ik vergeet niet, maar vergeef wel. Ik was niet eens kwaad. Hij heeft ook een verwrongen beeld van de geschiedenis, een raar beeld van hoe dingen zijn gegaan. Want hij herinnert zich allemaal dingen van het Boekenbal. Alsof ik kwaad tegen hem heb gedaan. Ik ben nog nóóit ergens kwaad om geworden. (...) Ik ken mezelf echt wel, zoiets maakt mij helemaal niets uit. Ik heb het zelfs niet ’grappig kwaad’ gezegd. Ik heb hem in zijn dode ogen aangekeken en waarschijnlijk vriendelijk gezegd: ’Goh, ik heb ook een boek geschreven.’”