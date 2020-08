Opnames Kameleon-film met Van den Heuvel gaan door

Van den Heuvel werd vrijdag gesneden door een vrachtwagen en belandde in de vangrail. Zijn auto is total loss maar de acteur zelf kwam met de schrik vrij. Hij speelt in De Kameleon aan de Ketting! de rol van laborant.

De beroemde Friese tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer keert volgend jaar terug naar de bioscoop. In de nieuw film krijgt de tweeling het zwaar te verduren als wordt besloten dat de Kameleon aan de ketting moet. De boot van de broers draait op diesel en dat is tegenwoordig verboden.

De film zal volgend jaar zomer in de bioscopen te zien zijn. Van de boeken van De Kameleon werden in totaal meer dan 16 miljoen exemplaren verkocht. De vorige twee bioscoopfilms kwamen in 2003 en 2005 uit en trokken 750.000 en 450.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen.