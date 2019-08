Witte Huis reageert op petitie Taylor Swift

„De regering Trump is absoluut tegen discriminatie in welke vorm dan ook en steunt de gelijke behandeling van een ieder. Echter, de Equality Act wet die is aangenomen in de huidige vorm rammelt en ondermijnt ouderlijke rechten”, aldus Deere.

Taylor maakt zich al jaren hard voor de gelijke rechten van de LGBTQ gemeenschap en haalde een half miljoen handtekeningen op van mensen die haar petitie steunden. Volgens de zangeres was dat 5 keer zoveel dan normaal gesproken nodig is om een reactie vanuit Washington te krijgen.

De Equality Act wet is goedgekeurd door het Amerikaanse Huis, dat gedomineerd wordt door de Democraten. De wet is echter nooit bij de voornamelijk Republikeinse Senaat voorgedragen en als het aan het Witte Huis ligt gaat dat ook niet gebeuren.