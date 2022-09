Premium Het beste van De Telegraaf

Lichaamsexpert duidt houdingen koninklijk koppel Toch nog iemand die prins Albert aanbidt

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Waar prins Albert zich zichtbaar ongemakkelijk voelt, buigt prinses Charène zich over naar dochter Gabriella om haar aan te moedigen. Ⓒ Getty Images

Het huwelijksleven van prins Albert en prinses Charlène staat al enige tijd in de schijnwerpers sinds er vorig jaar een heuse crisis leek met het langdurige verblijf van de laatste in Zuid-Afrika. Oké, ze keerde dan uiteindelijk dit voorjaar wel definitief terug naar het koninklijke hof, maar energie om weer alle verplichtingen op zich te nemen, had ze niet. Dus sprak ze af dat ze, tegen een royale vergoeding van naar verluidt twaalf miljoen euro, slechts een beperkt aantal taken per jaar hoefde te vervullen. Eén daarvan was afgelopen weekend, toen ze met man en kinderen meeging naar de jaarlijkse picknick van Monaco. Geen wonder dat alle ogen gericht zijn op het koninklijke koppel. Is er nog enige liefde te bespeuren?