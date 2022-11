Museum Bredius (her)ontdekt een Rembrandt

Het kleine paneel werd in 1921 aangekocht door Abraham Bredius (1855-1946). De kunstkenner en museumdirecteur die onder meer twintig jaar lang de scepter zwaaide in het Haagse Mauritshuis twijfelde niet. Hij was ervan overtuigd dat de schets, die hij voor zijn privéverzameling verwierf, van de hand van de grote Rembrandt was. Experts na hem deelden die mening echter niet. Zij schreven het werk toe aan een onbekende navolger.

Bredius had in 1935 voor het eerste alle schilderijen van de Leidse molenaarszoon bijeengebracht in een boek, getiteld Rembrandts schilderijen 630 afbeeldingen. Jeroen Giltaij besloot enige jaren geleden om al deze schilderijen opnieuw onder de loep te nemen. Zo onderzocht hij ook opnieuw De oprichting van Jezus aan het kruis. En kwam tot de conclusie dat het toch een echte Rembrandt is.

Oude vernislagen

Dit aantonen, was niet eenvoudig. Het zo kenmerkende handschrift van de meester, zijn materiaalgebruik en pasteuze verfbehandeling, waren niet zo duidelijk herkennen doordat er diverse overschilderingen op het paneel waren aangebracht en oude vernislagen het zicht vertroebelden. Pas nadat het kunstwerkje grondig schoongemaakt was door restaurator Johanneke Verhave, werd het de typische Rembrandt-verftoets weer zichtbaar.

Collega-experts van het Rijksmuseum in Amsterdam onderschrijven inmiddels ook de conclusie van Giltaij: er is niets in het materiaalgebruik kan een toeschrijving aan Rembrandt tegenspreken. Het paneel is dan ook in Giltaij’s nieuwe publicatie opgenomen: Het Grote Rembrandt Boek. Alle 684 schilderijen. Die uitgave wordt vandaag gepresenteerd. Het publiek kan het herontdekte meesterwerkje dit najaar bewonderen op de expositie met de toepasselijke titel: Een Rembrandt ontdekt in Museum Bredius.