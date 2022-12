Joodse demon hongert naar kinderen in ’The offering’

Wat: horror

Regie: Oliver Park

Met: Nick Blood, Emily Wiseman, Paul Kaye

Na jaren keert makelaar Arthur terug naar zijn ouderlijk huis in Brooklyn om zich te verzoenen met zijn orthodox joodse pa Saul. Als deze uitvaartondernemer beneden in de kelder een overledene moet ontvangen, besluiten vader en zoon het lichaam samen af te leggen. De schrik slaat hen om het hart als in het lijk de entiteit Abyzou huist, een oeroude demon die zich voedt met kleine kinderen. En laat Arthurs vrouw Claire nu nét hoogzwanger zijn.

Wat volgt is een wat kolderieke, maar toch sfeerrijke reli-horror die zich afspeelt binnen de gemeenschap van chassidische joden in New York. Daar laat regisseur Park bejaarde vrouwtjes en bezorgde kabbalisten in oude boeken en gebruiken duiken om zo Abyzou uit te bannen. Maar in plaats van dat we meer leren over de mythe en folklore achter deze kwaadaardige vrouwelijke demon, verliest de filmmaker zich in platgewalste schrikeffecten: slaande deuren, een meisje achter een gordijn en kinetische energieën in de vorm van zwarte wolken. Een griezelwerkje voor de genreliefhebber dus.

✭✭ 1/2 (2,5 uit 5)