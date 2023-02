Gezin Rob de Nijs opgeschrikt door medisch spoedgeval

Op haar Instagrampagina deelt Jet een update over de medische toestand van Julius die eerder deze week in het ziekenhuis belandde. De jongen bleek te lijden aan een blindedarmontsteking en moest met spoed onder het mes. Na de ingreep deelt een opgeluchte Jet foto’s van zijn ziekbed en schrijft erbij dat het leven best even iets saaier mag.

De opname van de jonge Julius is wederom een tegenslag voor het jonge gezin van de hitzanger die zelf al jaren kampt met de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Eind december vierde Rob zijn tachtigste verjaardag in besloten kring. In een interview met VROUW magazine vertelde Jet toen: „ Als ik zou zeggen dat het goed gaat, lieg ik. De parkinson begint echt om zich heen te slaan, dat is heel pijnlijk en verdrietig.”