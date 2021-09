Premium Het beste van De Telegraaf

Lachen en huilen met de autistische Christopher

— Wat: toneel — Regie: Pieter Kramer — Spel: o.a. Mattias van de Vijver, Astrid van Eck — Info: hondindenacht.nl

Door Maaike Staffhorst

Ⓒ Foto Sanne Peper

Probeer maar eens in het hoofd van een autist te kijken. Het lukte de Britse schrijver Mark Haddon wonderwel in zijn met vele prijzen bekroonde roman Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. Verteld vanuit een 15-jarige jongen met een vorm van autisme, die bizarre ontdekkingen doet nadat de hond van de buurvrouw is vermoord. In Engeland werd de toneelbewerking een hit en nu is er ook in Nederland een hele nieuwe versie te zien.