Katie Price wil pub kopen

„Katie heeft verschillende vrienden die in de horeca werken gevraagd of zij misschien weten of er kleine pubs op het platteland te koop staan. Katie ziet zichzelf wel als gastvrouw, werkend achter de bar terwijl de kinderen in de tuin spelen”, vertelt een bron aan The Sun.

„Toen ze nog getrouwd was met Peter Andre droomde ze al van een eigen restaurant of wijnbar. Het gerucht ging destijds dat ze op Cyprus iets zouden beginnen.” Tien jaar na haar scheiding van peter lijkt het er op dat Katie dan eindelijk haar droom gaat najagen.

"Ze weet hoe ze geld kan verdienen"

„Ze zal mensen moet inhuren om de zaak te runnen, maar ze wil dolgraag een plek om haar familie en vrienden te vermaken. Als de gelegenheid zich voordoet, zal ze daar zeker gebruik van maken. Ze overweegt zelfs een bar in het buitenland, bijvoorbeeld een toeristisch plaats in Spanje. Als het er op aan komt is ze een zakenvrouw en weet ze hoe ze geld kan verdienen.”

Toch kan het nog best wel een tijdje duren voordat ze daadwerkelijk een pub kan kopen. De 41-jarige Price betaalt maandelijks 12.000 pond om haar schulden af te lossen. Ondanks haar financiële problemen, is ze ervan overtuigd dat ze nog dit jaar weer een miljonair is, omdat ze ’selfmade’ is.