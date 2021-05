Vader (57) Adele overleden

De ingewijde vertelt aan The Sun: „Marks familie is natuurlijk kapot van verdriet door zijn overlijden. Hij heeft altijd nog hoop gehad dat het goed zou komen tussen hem en Adele, maar het bleef zoals het was.” Hij voegt daar aan toe: „Mark probeerde een paar keer om de boel te lijmen, maar het was duidelijk te laat.”

Mark verdween uit het leven van Adele en haar moeder toen zij drie jaar oud was.

Naarmate zij internationaal bekender werd in 2011, raakte het contact tussen de twee op een laag pitje. Adele had in interviews aan het begin van haar carrière geleden weleens gezegd: „Ik haat hem niet. Hij is mijn vader.”

Adele’s vader maakte in 2013 bekend dat hij darmkanker had en zei te vrezen dat hij nooit zijn kleinzoon Angelo zou ontmoeten.