Britse pedofiel Gary Glitter na acht jaar weer op vrije voeten

Gary Glitter Ⓒ Getty Images

Gary Glitter is vervroegd vrijgelaten, meldt The Independent. De 78-jarige Britse zanger heeft vrijdag na acht jaar de gevangenis HMP The Verne in Portland (Engeland) verlaten. Vorig jaar kwamen al berichten naar buiten dat Glitter, artiestennaam van Paul Gadd, mogelijk in februari vervroegd vrij zou komen wegens goed gedrag.