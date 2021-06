Kim Kardashian zet Kanye West in het zonnetje

De realityster deelt behalve een foto van Kanye, met wie ze vier kinderen heeft, ook beelden van haar overleden vader Robert Kardashian, haar broer Rob, Caitlyn Jenner, Scott Disick, Tristan Thompson en Travis Scott. „Fijne Vaderdag aan alle geweldige vaders in ons leven! Ik hou onvoorwaardelijk van jullie!!!”, schrijft ze erbij.

Hoewel ze haar ex dus wel als vader eert, deed hij als het echtgenoot minder goed naar haar smaak en miste ze intimiteit. „Ik realiseerde me dat dat de kleine dingen zijn die ik niet heb. Ik heb de extravagante ervaringen, en daar ben ik dankbaar voor, maar ik wil juist de kleinere momenten. Ik wil iemand met wie ik samen favoriete series heb. Ik wil iemand die met me wil sporten”, vertelde ze in Keeping up with the Kardashians.

Kim vroeg de scheiding in maart aan. Tussen haar en Kanye ging het al langer niet goed. Zo had Kim het naar verluidt zwaar met de wispelturigheid van Kanye, zijn vele tirades op Twitter en het feit dat hij - zonder succes - probeerde president van de Verenigde Staten te worden.

Kanye zou inmiddels aan het daten zijn met het Russische topmodel Irina Shayk en niet veel meer te maken willen hebben met de Kardashian-familie. Sinds kort volgt hij Kim en haar zussen Khloe, Kourtney, Kylie en Kendall en zijn ex-schoonmoeder Kris ook niet meer op Twitter.