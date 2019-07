’Harry Styles speelt prins Eric in De Kleine Zeemeermin’

De 25-jarige Harry Styles heeft nog niet heel veel ervaring met acteren. Hij maakte zijn acteerdebuut in Dunkirk, een oorlogsfilm van regisseur Christopher Nolan. De film werd in 2016 opgenomen in Nederland, op het IJsselmeer. Urk was destijds ondersteboven van de komst van de superster, Harry kreeg vanwege alle aandacht een persoonlijke bodyguard toegewezen.

Eerder deze maand werd al bekend dat de 19-jarige Halle Bailey is gecast als Ariel. De keuze voor een donkere actrice heeft wat tongen losgemaakt. Een deel van de fans vindt die keuze helemaal niks omdat ze vinden dat de makers van de liveaction zo dicht mogelijk bij het origineel moeten blijven. Disney heeft de critici met een statement de mond gesnoerd. „Deense zeemeerminnen kunnen zwart zijn, omdat Deense mensen zwart kunnen zijn”, stond onder meer in de open brief.

De Kleine Zeemeermin wordt een remake van de animatiehit uit 1989 over een jonge zeemeermin die ervan droomt om een mens te worden zodat zij de charmante prins Eric kan trouwen. De film moet in 2020 uitkomen.