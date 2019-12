Harry verkleedt zich als Kerstman voor kinderen van militairen

Harry nam de video op voor een kerstfeest dat voor de kinderen van de militairen was georganiseerd. „Ho, ho, ho, hi jongens”, begon de prins, gehuld in rode jas, met witte baard en rode muts. „Ik hoop dat jullie een geweldige tijd hebben. Ik hoorde dat jullie met 190 zijn dit jaar, dus veroorzaak zo veel mogelijk herrie.”

Ook prijsde Harry de kracht van de kinderen. „Ja, het is heel moeilijk om een ouder te verliezen, maar ik weet dat jullie allemaal - door elkaar te helpen - een geweldige toekomst tegemoet gaan en dat jullie een fantastische kerst gaan hebben.” De prins zei daarnaast dat hun ouders nooit zullen worden vergeten.

Harry en zijn vrouw Meghan hebben met hun zoontje Archie een tijd vrij genomen. Ze vieren kerst dit jaar ook niet bij koningin Elizabeth op Sandringham, maar met Meghans moeder.