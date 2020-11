’Schuldig’-duo komt met nieuwe docureeks: hooggespannen verwachtingen

Ⓒ Jean Counet

Met hun docuserie Schuldig wonnen ze een Zilveren Nipkowschijf. Nu zijn Ester Gould en Sarah Sylbing terug met een nieuwe reeks. In Klassen trekken ze de scholen in, de schuldenaren blijven buiten schot. Alhoewel de populaire Dennis van de dierenwinkel wel even voorbijkomt.