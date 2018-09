Katie Price had obsessie voor Peter Andre

Dat Katie na de scheiding veel mannen versleet, had maar één reden: "Ik probeerde het gat op te vullen dat hij achterliet." Ze had moeite om na Peter écht gelukkig te worden. "Ik wilde hem echt niet verlaten, ik had een obsessie voor Peter", zegt ze tegen Reveal Magazine. "Ik hou van hem, dus het maakte mij kapot. Het duurde jaren voordat ik eroverheen was."

Ze vervolgt haar relaas. "Toen kwam ik Alex tegen, foutje bedankt. En daarna Leo... allemaal om dat gat op te vullen. Toen ik Kieran ontmoette (waarmee ze nu getrouwd is), bleek hij iemand te zijn die voor mij wilde gaan, die mij erg graag wilde."

In 2009 ging het showkoppel uit elkaar.