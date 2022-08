Manuëla Kemp weer bijna de oude

Sindsdien bleef het lang stil rond de dj. Later verklaarde ze dat veertig jaar achtereen werken te veel was geweest. Rust is de beste remedie en die vindt zij nu in Portugal. Daar heeft ze samen met haar man, popjournalist Tjerk Lammers, een huis gekocht. Langdurige onderzoeken in het ziekenhuis hebben volgens Tjerk geen onrustbarende uitkomsten opgeleverd.

„Met Maan gaat het hartstikke goed”, laat hij Privé weten. „Het was een opeenstapeling van dingen, maar uiteindelijk niet levensbedreigend. Ze is nu hard op weg naar volledig herstel.”

Of we Manuëla ooit nog terug zullen horen op de radio is onduidelijk. Niemand wil daarop op vooruitlopen. Wel is zeker dat eind dit jaar de stekker gaat uit haar radioshow De MAX!.