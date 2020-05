Opnames GTST mogelijk volgende maand hervat

Of de cast volgende maand inderdaad alweer bij elkaar komt, is nog afwachten. „Dat is wel waar we naartoe werken”, aldus de zegsvrouw. Dat is echter afhankelijk van onder meer het creëren van een nieuwe werkomgeving, protocollen en het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers.

Kijkers hoeven in ieder geval niet te verwachten dat de bewoners van Meerdijk ook te maken krijgen met de coronacrisis. Naast dat de RTL 4-soap al erg ver van tevoren wordt geschreven, moeten kijkers ook kunnen ontsnappen. „Er is al zoveel coronanieuws op televisie, ze moeten ook een ontspannen momentje hebben.”

De opnames van GTST liggen sinds half maart stil. Toen werd ook het aantal afleveringen per week teruggeschroefd van vijf naar vier zodat de soap langer op tv te zien zou zijn. De laatste aflevering is op 28 mei te zien. De soap moet in augustus weer terugkeren.