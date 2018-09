Georgina ‘heel erg gek’ op Bram

Georgina bevestigde in mei dat Bram haar hart heeft veroverd. “Ik ben heel gelukkig en trots”, zei Bram, die in de reclamewereld werkt, zondag.

Georgina’s handafdruk werd vereeuwigd in Utrecht omdat ze vorig jaar het Gouden Kalf voor beste actrice won met haar rol in de film De surprise. Ook Martijn Fischer mocht zijn tegel onthullen, hij won het Gouden Kalf voor zijn rol in Bloed, zweet & tranen.