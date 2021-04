The Streamers sluiten Koningsdag af bij Paleis Noordeinde

Of Willem-Alexander, die op 27 april 54 jaar wordt, en zijn gezin ook ’s avonds voor het livestreamconcert naar het plein bij de Koninklijke Stallen komen is nog niet bekend. „Ze komen overdag bij de repetities sowieso kijken. Het hele gezin is erbij”, zegt de The Streamers-oprichter en evenementenorganisator Machiel Hofman van Tribe Company tegen het ANP.

Na het eerste gratis livestreamconcert van The Streamers bestaande uit onder meer Guus Meeuwis, Miss Montreal, Nick & Simon en Davina Michelle ontstond het idee voor Paleis Noordeinde als locatie. „We hebben een brief geschreven naar de koning en binnen een paar dagen kregen we een reactie dat het hoogst ongebruikelijk was, maar dat - gezien wat zich momenteel in de wereld afspeelt - het wel een mooie tijd was voor een uitzondering”, vertelt Hofman.

Koningsdagblok

Speciaal voor de jarige koning doen The Streamers een ’Koningsdagblok’. Wat dat precies inhoudt, is nog een verrassing. Verzoekjes van Willem-Alexander zijn wel van harte welkom. „We kunnen tegen het koninklijke gezin natuurlijk geen ’nee’ zeggen”, zegt Hofman lachend. „Maar we hebben nog niets binnengekregen.”

Voor Miss Montreal, oftewel Sanne Hans, is het Koningsdagconcert haar debuut bij The Streamers. Dat de zangeres dat meteen op deze locatie doet, vindt ze erg onwerkelijk. „We kregen in de band-app de vraag of we allergisch waren voor paarden. We dachten: wat een rare vraag, is Machiel dronken? Dus we dachten aan een manage of paardenstal, maar Paleis Noordeinde hadden we nooit verwacht. En nog op Koningsdag ook: dat is echt de kers op de taart.”

Hoewel het koningspaar en de prinsessen komen kijken, is Sanne niet zenuwachtig. „Ik vind het juist heel erg leuk. Helemaal omdat Ariane ook gitaar speelt en dan dus echt iets van dichtbij kan zien. Ik hoop dat ze denkt: dit is zo cool, ik ga gitaar blijven spelen.”

Fooienpot

Kaarten voor het livestreamconcert zijn gratis en te bestellen via de website van The Streamers. Fans kunnen wel een zelfgekozen bedrag achterlaten in de ’fooienpot’.

De groep werd vorige maand opgericht nu liveoptredens in coronatijd er voorlopig niet inzitten. De eerste gratis show vond plaats vanuit het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré. De belangstelling voor het optreden was groot: ruim 1,2 miljoen mensen uit verschillende landen keken mee.