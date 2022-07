Titanic-acteur David Warner (80) overleden

Warner speelde vanaf de jaren zestig in meer dan 150 film- en televisieproducties. Over het algemeen ging het om bijrollen. Tot zijn bekendste films behoren de horrorklassieker The Omen uit 1976 en megahit Titanic uit 1997. In The Omen speelt hij een fotograaf die op gruwelijke wijze wordt onthoofd als hij ontdekt dat de zoon van satan op aarde is. In Titanic speelde hij Lovejoy, de bodyguard van de arrogante verloofde van Rose (Kate Winslet).

Sowieso werd Warner vaak gecast voor schurkachtige rollen. Een uitzondering was zijn vaste gastrol in de serie Wallander, waarin hij de vader van titelpersonage Kurt Wallander speelde. Ook was Warner meerdere malen te zien in diverse rollen in meerdere Star Trek-series. Daarnaast sprak de acteur veel hoorspelen in, onder meer in de reeks Dr Who.

Zijn laatste grote filmrol was die van Admiraal Boom in Mary Poppins Returns, het late vervolg op de Disney-hit met Julie Andrews. De acteur brak in de jaren zestig vooral door in het theater. In 1963 ging Warner deel uitmaken van de Royal Shakespeare Company in Stratford-Upon-Avon, de geboorteplaats van ’de Bard’.