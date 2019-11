Ricky Gervais opnieuw presentator Golden Globe Awards

„Ze hebben me wederom een aanbod gedaan dat ik niet kon weigeren”, laat Ricky weten in een verklaring. „Maar dit is de allerlaatste keer dat ik dit doe, wat ervoor zou kunnen zorgen dat het een hele leuke avond wordt.”

De komiek presenteerde de awardshow ook al in 2010, 2011, 2012 en 2016. De afgelopen drie uitreikingen werden gehost door respectievelijk Jimmy Fallon, Seth Meyers en acteurs Andy Samberg en Sandra Oh.