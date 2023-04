’Koning Filip geblesseerd geraakt bij kitesurfen’

De 62-jarige koning was de afgelopen dagen in Frans-Guyana. Hij was daar met zijn zoon prins Gabriël om de lancering van de Europese ruimtesonde Juice bij te wonen. Het viel enkele waarnemers in Frans-Guyana op dat Filip wat ongemakkelijk oogde. Op beelden van HLN is te zien hoe de koning wat moeizaam uit de auto stapt en langzaam een trap op loopt. Daarnaast schrijft de krant dat Filip herhaaldelijk zijn hand op zijn rechterzij legt alsof hij de pijn wil verdrijven.

Het is al langer bekend dat de Belgische koning graag gaat kitesurfen. Een paar jaar geleden wenste Filip iedereen een fijne zomer toe, door middel van een video vanaf zijn surfplank.