'Angelina plande lastercampagne'

Dat schrijft The Sun. "Toen Angelina hem terugbracht, was de lastercampagne duidelijk het doel. Ze heeft besloten hiermee door te gaan, ondanks dat het nadelig is voor het gezin. Kosinski is onderdeel van een goed doordacht plan om Brad te beschadigen."

De afgelopen dagen kwam er onder andere naar buiten dat Brad drank en drugs misbruikt, hij de kinderen geslagen zou hebben en dat hij een affaire zou hebben met de Franse actrice Marion Cotillard.

Een bron waarschuwt Brad in het artikel: "Ze gedraagt zich als een idoot en Brad weet hoe gek ze kan worden. Daarom heeft ze ook weinig vrouwelijke vrienden in Hollywood. Ze heeft veel lijken die ze uit de kast kan halen, dus hij moet voorzichtig zijn."

Volgens de Engelse krant zou Angelina zelfs een keer de set van Allied, de film waarin Brad en Marion samen spelen, opgestormd zijn om de Française te confronteren met de affaire. "Ze was heel agressief en negatief richting Marion. Angelina wilde per se op de set blijven om haar man in de gaten te kunnen houden. Brad op zijn beurt was woedend over hoe ze Marion behandelde, een vrouw die gelukkig getrouwd is en bovendien heel professioneel is."