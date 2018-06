'Onderzoek naar kindermishandeling Pitt'

Ingewijden vertellen TMZ dat Brad, Angelina en hun kinderen vorige week woensdag in het privévliegtuig zaten en dat hij nogal dronken zou zijn geweest. Naar verluidt ging hij helemaal los; hij schreeuwde naar de kinderen en zou ze ook fysiek aangevallen hebben. Zelfs na de landing zou de wereldster uit zijn plaat zijn gegaan. Hij zou de plek hebben willen verlaten met een van de brandstofwagens op de landingsbaan.

Wie exact de LAPD en de kinderbescherming heeft ingeschakeld is niet duidelijk, volgens TMZ werd dit anoniem gedaan. Brad en Angelina zouden beide al ondervraagd zijn over het incident. De kinderen zouden ook snel aan de beurt zijn.

Aanklacht

De exacte aanklacht tegen Brad is niet bekend, maar het zou om zowel verbaal als fysiek geweld gaan. "HIj neemt de zaak heel serieus en zegt dat hij geen geweld heeft gebruikt tegen zijn kinderen. Het is erg jammer dat mensen die hierbij betrokken zijn, hem blijven neerzetten op de slechtst denkbare manier", aldus een insider over Brad.

De 41-jarige actrice vroeg maandag een scheiding aan van de 52-jarige acteur, vanwege "onoverbrugbare verschillen". Het nieuws over de scheiding houdt Hollywood sindsdien in de greep.