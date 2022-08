’Johnny Depp tekent voor lucratieve verlenging bij parfummerk Dior’

Eerder werden reclamespotjes van Dior met hem nog offline gehaald, nadat hij door zijn ex-vrouw Amber Heard was beschuldigd van huiselijk geweld. Nadat de acteur onlangs gelijk kreeg van de rechter in de smaadzaak met zijn ex, waren de reclames met hem in de hoofdrol weer primetime te zien op de Amerikaanse zender FOX.

Fotograaf Greg Williams ging volgens TMZ recent langs bij een optreden van Depp in Parijs. Voor en na de show maakte hij foto's van de acteur die in de nieuwe campagne van Dior gebruikt zullen worden.