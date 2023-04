Tina Turner onthult: ’Altijd een crush op Mick Jagger gehad’

Tina Turner en Mick Jagger (1985). Ⓒ ANP/HH

Tina Turner woont al een tijdje met haar man in Zwitserland, maar de zangeres heeft altijd een zwak gehouden voor haar Britse collega Mick Jagger. In een interview met The Guardian vertelt de 83-jarige zangeres over haar band met Jagger.