Love Island-presentatrice Laura Whitmore ten huwelijk gevraagd

Volgens The Sun heeft Iain de presentatrice van de Britse versie van Love Island ten huwelijk gevraagd in Zuid-Afrika tijdens opnames van het realityprogramma. Ze hebben hun trouwplannen onlangs met de familie en vrienden gedeeld.

Een vriend van de familie zegt tegen de krant: „Ze zijn gelukkiger dan ooit. We zijn heel blij voor ze. Hij had er natuurlijk al een tijdje over nagedacht tijdens het ontwerpen van de ring in haar favoriete kleur geel.” De insider voegt eraan toe dat het paar wacht met het huwelijk tot de coronacrisis achter de rug is. „Hun trouwplannen staan op een laag pitje vanwege de lockdown, maar het is een heerlijk vooruitzicht om een bruiloft te hebben.”

Laura en Iain leerden elkaar in 2016 kennen, een jaar later kregen ze een relatie.