Taylor Swift: ’Iemand zei dat ik zwanger was en dus stopte ik met eten’

De nieuwe Netflix-docu ging donderdag in première op het Sundance Film Festival. Swift vertelt in voice over: „Het is niet goed voor mij om elke dag foto’s van mezelf te zien.” En ze voegt eraan toe: „Het is maar een paar keer gebeurd, en ik ben er helemaal niet trots op, maar er zijn wel momenten geweest waarop ik een foto van mezelf zag waarop mijn buik er te dik uitzag of dat iemand zei dat ik er zwanger uitzag. En dat zette me aan om mezelf een beetje uit te hongeren - om gewoon te stoppen met eten.”

De bekentenis van Taylor komt als een verrassing bij velen. Ondanks haar slanke figuur, leek het er nooit op dat ze kampte met een eetstoornis.

„Ik herinner me dat ik voor de eerste keer op de cover van een magazine stond toen ik 18 was”, vertelt ze. „En de titel was: ’Zwanger op haar 18e?’, omdat ik iets gedragen had waarin mijn buik er niet plat uitzag. Dat registreerde ik dus als een straf. Vervolgens ging ik naar een fotoshoot ging en zei iemand van het magazine in de kleedkamer tegen me: ’Wow, geweldig dat je in de standaardmaatjes kan! Normaal gezien moeten we de jurken aanpassen en nu kunnen we ze gewoon rechtstreeks van de catwalk aan jou geven!’ En dat beschouwde ik als een schouderklopje. Als je dat vaak genoeg registreert, begin je alles aan te passen aan die beloning en bestraffing - ook je eigen lichaam.”