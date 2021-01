Honden Joe en Jill Biden nemen intrek in Witte Huis

Champ is sinds al 2008 bij de Bidens, vlak voordat het stel ging wonen in de ambtswoning van de vicepresident. Dat was Joe onder toenmalig president Barack Obama. Major werd twee jaar geleden geadopteerd en is nu de eerste asielhond ooit in het Witte Huis.

De vorige president Donald Trump was de eerste president in ruim honderd jaar die geen hond meenam naar Washington. Trump vond het naar eigen zeggen „niet erg om een hond te hebben”, alleen had hij daar „gewoon geen tijd voor”. Vóór The Donald was William McKinley in 1897 de laatste Amerikaanse president die geen hond had.

De huidige First Lady Jill Biden laat in een statement weten dat Champ geniet van zijn nieuwe mand bij de open haard, terwijl Major graag rondhuppelt bij de South Lawn.