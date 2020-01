Vriend Märtha Louise reageert op overlijden Ari Behn

Verrett was niet aanwezig bij de uitvaart en reageerde niet eerder op het overlijden van Ari. De Amerikaan, die sinds vorig jaar mei een relatie heeft met Märtha Louise, wil er verder niets meer over zeggen. „Uit diep respect voor Märtha en Ari’s kinderen zal ik niets zeggen over het overlijden van hun vader. Niet nu en ook niet later, behalve dan dat ik vreselijk verdrietig ben om hun verlies”, schrijft de sjamaan maandag bij een foto van een waterlelie.

De dochter van koning Harald en koningin Sonja en Ari Behn waren van 2002 tot 2017 getrouwd. Samen hebben ze drie dochters.

