Dochter Paul Walker maakt catwalkdebuut

De 22-jarige liet via de sociale media van Vogue weten dat ze stiekem blij was dat er vanwege het coronavirus geen publiek aanwezig was in de zaal. „Ik denk dat als het helemaal vol had gezeten terwijl ik over de catwalk liep, ik was verlamd van angst”, aldus Meadow.

Paul Walker was vooral bekend van de Fast&Furious-films, waarin hij Brian O’Conner speelde. Hij werkte aan de opnames van Furious 7 toen hij in november 2013 om het leven kwam bij een auto-ongeluk. De makers herschreven een deel van het script en werkten met special effects en twee broers van Paul om de film af te ronden. Gezien de doodsoorzaak van de acteur werd besloten zijn personage niet om te laten komen in de autoracefilm. In plaats daarvan koos Brian er in de film voor om niet langer deel uit te maken van het racersteam waar de franchise om draait.