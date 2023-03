Joachim en Marie van Denemarken gaan Harry & Meghan achterna

Het Deens koninklijk huis bevestigt dat Joachim per 1 september aan de slag gaat als diplomaat in Washington D.C. In zijn nieuwe functie is hij als vertegenwoordiger van Denemarken betrokken bij de samenwerking met de VS en Canada op het gebied van defensie.

Emigreren voor werk is niet nieuw voor het prinsenpaar. De afgelopen vier jaar resideren ze met hun kinderen in Frankrijk waar de prins als defensiediplomaat werkzaam is op de ambassade in Parijs. Marie is actief als speciaal cultureel vertegenwoordiger.

Margrethe

Koningin Margrethe (82) kondigde afgelopen september aan dat al haar kleinkinderen per 1 januari geen lid meer zijn van het Deens koninklijk huis én dat ze hun prinselijke titels kwijt zijn. Een rigoureus besluit dat bij Joachim in het verkeerde keelgat schoot.

Hij uitte publiekelijk zijn ongenoegen over de beslissing, maar Margrethe bleek onverbiddelijk. De vorstin noemt het inkrimpen van de koninklijke familie een noodzakelijke ingreep om de toekomst van de Deense monarchie veilig te stellen.