Belangrijkste actrice Cannes zegt mogelijk af om corona ondanks vaccinatie

De kans is groot dat de Franse ster, bekend van films als Spectre en La vie d’Adele, door de besmetting niet naar het festival van Cannes kan komen. Met drie films in de competitie was zij een van de belangrijkste gasten dit jaar op het festival.

Haar woordvoerder laat weten dat Seydoux besmet is geraakt ondanks dat zij volledig is gevaccineerd. De hoop is dat zij over een aantal dagen, als zij meerdere malen negatief wordt getest, toch nog naar de Franse badplaats kan afreizen. Maar de besmetting van de actrice is wel een tegenslag voor het festival.

Seydoux is onder meer naast de Nederlandse acteur Gijs Naber te zien in de film The Story of my Wife, die volgende week in de competitie wordt vertoond. Daarnaast speelt zij in The French Dispatch van Wes Anderson, een van de grootste films op het festival.

Op het festivalterrein moeten alle bezoekers kunnen aantonen dat ze twee keer gevaccineerd te zijn of korter dan twee dagen geleden negatief te zijn getest op corona. Gemiddeld worden op het festival vierduizend mensen per dag getest. Dit levert elke dag gemiddeld drie tot vier positieve tests op.